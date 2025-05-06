Сэм Альтман передумал делать OpenAI коммерческой компанией

Сэм Альтман объявил, что не станет превращать OpenAI в коммерческую структуру. Это решение должно положить конец многолетним спорам вокруг миссии компании и судебным тяжбам с Илоном Маском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Альтман

Фото: Aurelien Morissard / Pool / Reuters Сэм Альтман

Фото: Aurelien Morissard / Pool / Reuters

OpenAI создавалась как некоммерческая организация в 2015 году для разработки искусственного интеллекта. Одним из ее основателей был Илон Маск. В 2018 году бизнесмен ушел из компании из-за разногласий с Сэмом Альтманом, а в 2019 году была создана OpenAI LLC — коммерческая структура, подконтрольная НКО.

После запуска ChatGPT в 2022 году деятельность компании перешла в более коммерческое русло. На фоне происходящих изменений в августе прошлого года господин Маск подал в суд на руководство OpenAI и лично гендиректора Альтмана, обвинив их в искажении первоначальной миссии. Позднее стало известно, что OpenAI действительно планирует провести реструктуризацию, в результате которой контроль за ее деятельностью перейдет к коммерческой структуре.

В сегодняшнем заявлении господин Альтман объяснил, что отныне OpenAI LLC будет переведена в статус корпорации, действующей в общественных интересах (PBC). Она по-прежнему будет подчиняться некоммерческой компании, и у той будет контрольный пакет акций в OpenAI PBC.

Кирилл Сарханянц