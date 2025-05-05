Главные новости за 5 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Экс-председателя Советского райсуда Ростова будут судить в Краснодаре. Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобу Елены Коблевой, которая просила отменить решение об изменении подсудности ее уголовного дела.

В Сочи перед судом предстанет владелец двух хаски, напавших на ребенка. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Горящую свалку в Новороссийске могли тушить с помощью песка из Анапы. В МЦУ города пояснили, что, по данным компании «Терра-Н», материал использовался для отсыпки очагов тления на полигоне ТБО, однако происхождение песка официально не подтвердили и не опровергли.

В Феодосии установили памятную стелу «Город воинской славы». Почетное звание присвоено Феодосии указом президента России Владимира Путина 6 апреля 2015 года.

Группировку водолазов, занимающихся поиском и подъемом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, увеличат до 159 человек. По состоянию на май 2025 года численность специалистов достигла 125 человек.

Проезд в муниципальном транспорте Краснодара подорожает до 55 рублей. Повышение не затронет трамвайные маршруты города.

В МЧС прокомментировали сообщения жителей о запахе гари в Краснодаре. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края, пожары в краевой столице не зафиксированы. В ЕДДС Краснодара заявили, что проводится сжигание рисовой стерни.

Экспорт зерна через порты Кубани в начале года снизился вдвое. Объемы экспорта зерновых культур через морские порты Краснодарского края в первом квартале 2025 года составили свыше 6 млн т.

На Кубани продукты за год подорожали на 15%. В месячном выражении прирост составил 1,3%.

На побережье Краснодарского края ожидается улучшение погоды в период второй половины майских праздников. Турецкий циклон, принесший дождливую обстановку в регион, начнет уходить.