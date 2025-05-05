Экспорт зерна через порты Кубани в начале года снизился вдвое

Объемы экспорта зерновых культур через морские порты Краснодарского края в первом квартале 2025 года составили свыше 6 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Новороссийский филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. По данным регионального минтранса, годом ранее этот показатель достигал 13 млн т, что отражает снижение отгрузок более чем в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ключевой позицией в структуре экспорта остается мягкая пшеница: с января по март за рубеж было отправлено 4,9 млн т, из которых более 4,5 млн т — пшеница 4-го класса и порядка 235 тыс. т — 3-го класса. Поставки осуществлялись в 30 стран, крупнейшими покупателями стали Египет, Саудовская Аравия, Бурунди, ОАЭ и Йемен. Пшеницу 3-го класса закупали девять стран, в том числе Израиль, Тунис и Турция.

Экспорт ячменя через порты региона превысил 343 тыс. тонн, основными направлениями поставок выступили Саудовская Аравия, Ливия и ОАЭ. Всего зерновые отгружались в 60 государств, включая страны Азии, Африки, Ближнего Востока, ЕС и Северной Америки.

Отдельный рост зафиксирован в направлении африканского континента: в 2024 году туда было отправлено около 26 млн т российской агропродукции, что на 36% превышает уровень 2023 года и вдвое больше, чем в 2022-м. Ассортимент включает пшеницу, ячмень, кукурузу, чечевицу, горох, нут, просо, а также семена кориандра, льна, канареечника и переработанные продукты — муку, хлопья, крупу и солод.

Основной грузооборот зерновых обеспечивают морские терминалы Новороссийска, а также порты Туапсе, Ейска, Темрюка, Кавказа и Тамани.

Вячеслав Рыжков