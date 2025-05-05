Экс-председателя Советского райсуда Ростова будут судить в Краснодаре

Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобу бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, которая просила отменить решение об изменении подсудности ее уголовного дела, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ВС.

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В феврале текущего года 4-й кассационный суд общей юрисдикции передал дело экс-судьи и двоих ее сообщников для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Краснодара, уточняют в пресс-службе кассационной инстанции.

Елену Коблеву обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, ростовский предприниматель Владимира Боженко передал судье денежные средства за снятие ареста с его имущества, Николай Студеникин выступил в качестве посредника в коррупционной схеме. Госпожа Коблева возглавляла Советский райсуд Ростова-на-Дону с августа 2020 года, в декабре 2023 года она ушла в отставку. В мае 2024 года в отношении экс-судьи было возбуждено уголовное дело, обвиняемая была помещена под стражу, мера пресечения действует до настоящего времени.

После завершения предварительного следствия дело в отношении Елены Коблевой, Владимира Боженко и Николая Студеникина было направлено в Советский райсуд Ростова-на-Дону, однако затем подсудность была изменена для обеспечения объективности и беспристрастности рассмотрения дела.

Анна Перова