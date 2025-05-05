На Кубани продукты за год подорожали на 15%

Потребительские цены в Краснодарском крае в марте 2025 года продемонстрировали годовой рост на 14,6%, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные Южного главного управления Банка России. В месячном выражении прирост составил 1,3%. Значительнее всего подорожали продукты питания, в то время как прирост цен на услуги достиг 12,2% в годовом выражении и 1,4% — в помесячном. Наименьшая динамика зафиксирована по непродовольственным товарам — рост на 5,1% за год и снижение на 0,1% за март.

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Как пояснил начальник управления Евгений Эберенц, сегмент непродовольственных товаров оказался наиболее чувствителен к высокой стоимости заимствований. Спрос на товары длительного пользования, приобретаемые в кредит, снизился, что сдерживает рост их стоимости.

Инфляционное давление в первом квартале текущего года оценивается в 8,9% с учетом сезонных факторов, что на 3,1 п. п. ниже, чем в последнем квартале 2024 года. Несмотря на это, Банк России не считает, что процесс снижения инфляции можно считать устойчивым.

В условиях сохраняющейся высокой ключевой ставки, установленной на уровне 21%, региональная кредитная активность остается умеренной. За первые три месяца 2025 года банки выдали жителям края розничных кредитов на сумму 194 млрд руб., что почти на 25% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, в марте зафиксирован рост банковских сбережений — объем средств на счетах увеличился на 21,7 млрд руб., исключая эскроу.

По оценке Банка России, охлаждение кредитования и высокая склонность населения к сбережению будут и далее способствовать снижению инфляционного давления. Однако, по словам господина Эберенца, превышение потребительского спроса над возможностями предложения сохраняется, и это обуславливает необходимость удержания ставки в верхней части установленного диапазона — 19,5–21,5% в 2025 году с последующим снижением до 13–14% в 2026-м. Цель — возвращение инфляции к ориентиру в 4% в течение следующего года.

Вячеслав Рыжков