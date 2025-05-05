На побережье Кубани ожидается потепление в период вторых майских праздников

На побережье Краснодарского края ожидается заметное улучшение погоды в период второй половины майских праздников. Турецкий циклон, принесший дождливую обстановку в регион, начнет уходить. Об этом сообщают «Ъ-Сочи» и «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

К концу недели погодная ситуация на побережье Краснодарского края начнет стабилизироваться, с 9 мая температура воздуха начнет подниматься, а дожди прекратятся. По словам синоптиков, жителей Сочи ожидает сухая и теплая обстановка, слабый ветер и повышение температуры воздуха до +22 градусов.

В Новороссийске 6 и 7 мая будет солнечно, температура достигнет 15-17 градусов. В четверг из-за фронтальных осадков с Балкан город, а также Анапа и Геленджик окажутся под грозовыми дождями. Однако в пятницу и субботу осадков не будет, температура поднимется до 18-20 градусов, а ветер сменится на юго-западный.

Согласно данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, утром 5 мая температура воды в Черном море у побережья Сочи, Новороссийска, Туапсе и Геленджика составила +14 градусов, в Анапе — +13 градусов. Синоптики также отмечают, что купальный сезон в Новороссийске, Анапе и Геленджике откроется по графику в начале лета.

Алина Зорина