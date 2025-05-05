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В МЧС прокомментировали жалобы жителей Краснодара на дым в городе

В МЧС прокомментировали сообщения жителей о запахе гари в городе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края, пожары в краевой столице не зафиксированы. В ЕДДС Краснодара заявили, что в регионе и Республике Адыгея проводится сжигание рисовой стерни.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отмечают жители Краснодара в соцсетях, запах гари замечен в Музыкальном микрорайоне и других частях города. На улицах наблюдаются клубы дыма.

Ранее сжигание рисовой смолы проводилось 24 марта 2025 года. По информации главного агронома КубГАУ, его осуществляли на территории учебных полей.

Алина Зорина

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