В МЧС прокомментировали жалобы жителей Краснодара на дым в городе

В МЧС прокомментировали сообщения жителей о запахе гари в городе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края, пожары в краевой столице не зафиксированы. В ЕДДС Краснодара заявили, что в регионе и Республике Адыгея проводится сжигание рисовой стерни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отмечают жители Краснодара в соцсетях, запах гари замечен в Музыкальном микрорайоне и других частях города. На улицах наблюдаются клубы дыма.

Ранее сжигание рисовой смолы проводилось 24 марта 2025 года. По информации главного агронома КубГАУ, его осуществляли на территории учебных полей.

Алина Зорина