Группу водолазов по ликвидации разлива мазута расширят до 159 человек

Группировку водолазов, занимающихся поиском и подъемом мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, увеличат до 159 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По состоянию на май 2025 года численность специалистов достигла 125 человек. После увеличения численности группировки из 159 специалистов 153 будут заниматься непосредственно уборкой мазута с грунта, а шестеро – мониторингом затонувших частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Работы по очистке акватории продолжаются в прибрежной зоне Анапы и Темрюка с учетом погодных условий. Для подъема мазута задействовано шесть судов и восемь эжекторных установок.

Правительство также сообщает о подготовке к первому этапу установки коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. Уже проведены геологические изыскания, ведутся инженерные работы и началось изготовление металлоконструкций для этих сооружений.

Алина Зорина