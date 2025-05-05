Главные новости 5 мая. Ростов-на-Дону и область

Главное управление МВД России по Ростовской области возглавил Александр Речицкий. До этого он руководил ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По итогам первого квартала 2025 года в Ростовской области производство одежды выросло в 2,2 раза. Об этом сообщает Ростовстат.

Руководитель группы планирования Центра управления полетов авиакомпании «Азимут» стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он за деньги в их интересах экипажа составлял маршруты с максимальным полетным временем.

В Ростовской области создали совет по градостроительству и развитию территорий. Возглавил совет глава региона, также в него вошли эксперты в области архитектуры, экологии и руководители исполнительных органов.

В Ростовской области сократилось количество запасов зерна. К началу апреля 2025 года в организациях региона содержалось на хранении 1177,2 тыс. т. зерна, что на 53,9% меньше, чем на 1 апреля 2024 года.

Бывший министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко возглавил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В Ростовской области в мае могут начаться пыльные бури. Этому поспособствует отсутствие осадков и увеличение скорости ветра до 7–12 м/с (преимущественно юго-восточного направления).

Верховный суд РФ оставил без удовлетворения жалобу экс-председателя Советского райсуда Ростова Елены Коблевой о переносе рассмотрения ее уголовного дела в другой суд. Дело госпожи Коблевой будет рассматриваться в Краснодаре.

В Ростове с 14 мая начнутся испытания тепловых сетей для подготовки к отопительному сезону. Десятки улиц останутся без горячей воды до 7 июня.