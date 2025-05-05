В Ростове десятки улиц останутся без горячей воды до 7 июня

В Ростове с 14 мая начнутся испытания тепловых сетей для подготовки к отопительному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В связи с плановыми работами на теплоисточниках десятки улиц останутся без горячей воды. В Западном жилом массиве отключения коснутся проспектов Малиновского и Стачки, улиц Доватора, Мадояна, Литвинова, 2-й Володарского, Заводской, Каширской, Пескова, переулка Машиностроительного и микрорайона Левенцовский.

В центре Ростова горячую воду перекроют для абонентов на улицах Пушкинской, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева, Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко, а также проспекта Буденновского и переулка Журавлева.

По данным администрации, восстановить водоснабжение в районах отключения планируют до 7 июня.

Константин Соловьев