На Дону сотрудника авиакомпании «Азимут» заподозрили в подкупе

Руководителя группы планирования Центра управления полетов одной из российских авиакомпаний, ранее базировавшихся в Ростове, заподозрили в коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщило УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об авиакомпании «Азимут». Из материалов ФСБ следует, что после закрытия в 2022 году воздушного пространства Ростовской области эскадрилья авиакомпании перебазировалась из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды и Сочи. Руководитель группы планирования авиакомпании за деньги корректировал в интересах экипажа маршруты с максимальным полетным временем для увеличения зарплаты пилотов. Кроме того, он за вознаграждение назначал выходные дни. Незаконный доход сотрудника с 2022 по 2024 годы составил около 1,5 млн руб.

Константин Соловьев