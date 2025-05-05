В Ростовской области сформирован состав градостроительного совета

В Ростовской области создали совет по градостроительству и развитию территорий. Об этом сообщает правительство донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав Совета вошли ведущие эксперты в области архитектуры, экологии, а также руководители исполнительных органов. Экспертное сообщество, под руководством главы донского региона, будет рассматривать важные вопросы, касающиеся градостроительства: от возведения отдельных зданий до комплексного развития пространств и формирования привлекательности территорий, сообщает пресс-служба донского правительства.

Консультативный орган будет заниматься вопросами комплексного развития территорий и архитектурно-градостроительных концепций в городских агломерациях и иных опорных населенных пунктах Ростовской области, а также разрабатывать предложения по совершенствованию градостроительной деятельности, уточняют в сообщении.

«Задача каждого участника процесса – помочь нашему региону быть комфортным для жителей и развиваться комплексно»,– подчеркнул глава региона в своем телеграм-канале.

Мария Хоперская,

Валентина Любашенко