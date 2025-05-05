Экс-председателя Советского райсуда Ростова будут судить в Краснодаре

В Верховном суде РФ оставили без удовлетворения жалобу Елены Коблевой, экс-главы Советского райсуда Ростова-на-Дону, которая пыталась оспорить перенос рассмотрения ее уголовного дела в другой суд, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как уточнили в 4-ом кассационном суде общей юрисдикции, в феврале текущего года дело бывшей судьи и двух ее предполагаемых соучастников было направлено для рассмотрения по существу в Ленинский райсуд Краснодара.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в отношении Елены Коблевой выдвинуты обвинения в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, предприниматель Владимир Боженко передал судье деньги, чтобы добиться снятия ареста с принадлежащей ему собственности. Утверждается, что Николай Студеникин сыграл роль посредника в данной сделке.

Обвиняемая занимала должность председателя Советского районного суда города Ростова-на-Дону с августа 2020 года и покинула свой пост в декабре 2023 года, подав в отставку. Уголовное преследование в отношении бывшей судьи началось в мае 2024 года. В настоящее время обвиняемая находится под стражей, и данная мера пресечения остается в силе.

После завершения предварительного расследования материалы дела, касающегося Елены Коблевой, Владимира Боженко и Николая Студеникина, были переданы в Советский районный суд Ростова-на-Дону. Впоследствии, территориальная подсудность была изменена для обеспечения непредвзятого и справедливого рассмотрения дела.

Валентина Любашенко