Экс-министр экономики Ростовской области возглавил Федеральный центр компетенций

Бывший министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко возглавил Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что чиновник благодарил коллег в правительстве региона «за поддержку и добрые пожелания новых трудовых успехов на новом рабочем месте в Москве», но не раскрывал подробностей о новом назначении.

Автономная некоммерческая ФЦК была создана в декабре 2017 года по решению президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Миссия ФЦК состоит в повышении качества товаров и услуг и росте конкурентоспособности российской экономики путем создания культуры высокой производительности и эффективности среди сотрудников организаций в каждом регионе России», — говорится в сообщении Министерства.

Максим Папушенко занимал должность министра экономического развития Ростовской области с 2016 года и покинул пост в марте этого года.

Константин Соловьев