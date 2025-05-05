На должность руководителя ГУ МВД по Ростовской области назначен Александр Речицкий
Главное управление МВД России по Ростовской области возглавил Александр Речицкий. До этого он руководил ГУ МВД России по Красноярскому краю, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По данным ведомства, господин Речицкий родом из Сахалинской области. Службу в правоохранительных органах начал в 1985 году. С 2007 года он руководил подразделением по противодействию организованной преступности. С 2009 года занимал пост заместителя начальника ГУВД по Волгоградской области, в его ведении была антитеррористическая безопасность. С 2011 по 2016 год занимал должность министра внутренних дел Республики Адыгея. С декабря 2016 года Александр Речицкий руководил ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал о переводе на аналогичную должность в Краснодарский край генерал-майора Олега Агаркова.