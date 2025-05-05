В Ростовской области производство одежды выросло в два раза

По итогам первого квартала 2025 года в Ростовской области производство одежды выросло в 2,2 раза. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также увеличился выпуск химических веществ (+32,6%), нефтепродуктов (+14,7%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+6,6%). При этом снизились объемы производства в металлургии, машиностроении, стройиндустрии, производстве электрооборудования.

Предприятия энергетики увеличили выработку на 1,9%. В водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, ликвидации загрязнений зафиксирован рост объема оказанных услуг на 8,2%. Объемы добычи полезных ископаемых сократились на 6,5%.

Мария Иванова