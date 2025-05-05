На Дону в мае не исключается вероятность пыльных бурь

В мае 2025 года погода в Ростовской области обещает быть умеренно прохладной, с периодическими дождями и грозами, сообщила «Ъ-Ростов» начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. При этом отсутствие осадков, увеличение скорости ветра до 7–12 м/с (преимущественно юго-восточного направления) могут создать синоптические предпосылки для пыльных бурь, отметила метеоролог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Для прогнозирования такого неблагоприятного явления как пыльная буря недостаточно 1-2 дней. Ростовская область характеризуется как ветровой регион с неустойчивым характером погоды, поэтому климатологи не дают долгосрочные прогнозы метеорологических параметров, а предсказывают погоду на среднесрочный период от 3-х до 10-ти суток»,– сказала Елена Назарова в разговоре с «Ъ-Ростов».

По словам госпожи Назаровой, в ближайшие дни в донском регионе прогнозируются обильные дожди и порывистый ветер, а в отдельных районах не исключены ночные заморозки. Вопреки значительному количеству осадков, температура воздуха останется относительно высокой и приятной. Днем термометры будут устойчиво показывать значения около +20°C и выше.

Валентина Любашенко