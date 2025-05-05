Евгений Первышов инициировал проверки в двух министерствах Тамбовской области

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов инициировал служебные проверки в региональных министерстве градостроительства и архитектуры, а также министерстве имущественных отношений и госзаказа. Об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам господина Первышова, чиновники «минимум двух» министерств несколько лет незаконно предоставляли земельные участки «псевдоинвесторам» — в обход торгов и юридических процедур. На полученной под видом инвестиций земле строились частные дома, а затем появлялась возможность узаконить строительство через суд. При этом представители минимущества не присутствовали на таких судах. Врио губернатора отметил, что речь идет о «достаточно дорогих участках».

Глава региона добавил, что сейчас известно о 23 таких случаях. Он поручил и.о. министра градостроительства и архитектуры Александру Филатову и министру имущественных отношений и госзаказа Александру Сердюкову проверить сотрудников, причастных к схеме. По итогам отчетов господин Первышов намерен обратиться в правоохранительные органы.

В конце апреля и.о. министра соцзащиты Тамбовской области Михаил Мальцев ушел в отставку. Двумя неделями ранее покинула должность министр здравоохранения региона Екатерина Юнькова. В начале марта врио губернатора Евгений Первышов назначил в отношении госпожи Юньковой служебную проверку. На время разбирательства она была отстранена от должности.

Егор Якимов