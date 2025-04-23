И. о. министра соцзащиты Тамбовской области ушел в отставку

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал заявление об увольнении по собственному желанию и. о. министра соцзащиты и семейной политики Михаила Мальцева. Его последним рабочим днем станет 24 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мальцев пока публично не комментировал свою отставку

Фото: Правительство Тамбовской области Михаил Мальцев пока публично не комментировал свою отставку

Фото: Правительство Тамбовской области

С 25 апреля исполнение обязанностей министра соцзащиты региона возложат на замминистра Марину Макову.

Михаил Мальцев возглавлял ведомство с января 2024 года. Он родился в Перми, окончил Пермскую государственную медицинскую академию (сейчас — Пермский государственный медуниверситет имени академика Е. А. Вагнера) по специальности «Лечебное дело» и Высшую школу экономики по специальности «Менеджмент организации». С 2017-го по 2020 год работал замминистра здравоохранения Пермского края, а после возглавил краевой наркодиспансер. Затем уволился по собственному желанию и в ноябре 2023 года стал советником бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по социальным вопросам.

С декабря 2022 года по сентябрь 2023-го тамбовским министерством соцзащиты руководила Анна Орехова. До этого она семь лет возглавляла профильное управление.

Алина Морозова