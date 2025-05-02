Правительство внесло в Госдуму проект об уголовной ответственности для дропперов

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который устанавливает уголовную ответственность для дропперов. Дроппер (или дроп) — человек, который вольно или невольно оказывает услуги мошенникам. На карты дропперов обманутые люди переводят средства на так называемые безопасные счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект закона доступен в электронной базе Госдумы. Им предлагается дополнить ст. 187 Уголовного кодекса (неправомерный оборот средств платежей). Согласно положениям законопроекта, для дропперов предлагается ввести наказания:

за передачу электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций — лишение свободы на срок до трех лет, штраф от 100 до 300 тыс. руб., обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на тот же срок, принудительные работы на срок до трех лет;

за осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица — аналогичные виды наказаний;

за приобретение или передачу электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка,— максимальное наказание до шести лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тыс. руб.;

за неправомерные операции с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка,— принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет; лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет.

В примечании указывается, что лицо, впервые передавшее карты, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления и добровольно сообщило о тех, кто совершал другие преступления с использованием предоставленного ему электронного средства платежа.