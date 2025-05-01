В Крыму предпринимателя обвинили в госизмене за финансирование ВСУ

Владельцу банного комплекса в Крыму Олегу Лысенко предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, он переводил деньги вооруженным силам Украины (ВСУ). Предприниматель арестован до конца мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Олег Лысенко вину не признал. Он просил отпустить его под залог 500 тыс. руб. На заседании по обжалованию ареста фигурант дела заявил об имеющихся проблемах со здоровьем. Его адвокат настаивал, что Олег Лысенко дал следствию «исчерпывающие показания и пояснения», а также предоставил все пароли от изъятых гаджетов, сдал загранпаспорт и не планирует скрываться от следствия. Мосгорсуд признал его арест законным.

В конце апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену. В России регулярно возбуждают дела по этой статье УК. В частности, на этой неделе суд в Новосибирске приговорил местную жительницу Екатерину Егорову к 12 годам заключения по делу о финансировании ВСУ.