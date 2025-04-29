Сибирячке присудили 12 лет за перевод денег на нужды ВСУ

Новосибирский областной суд вынес приговор Екатерине Егоровой по уголовному делу о финансировании ВСУ. По ст. 275 УК РФ (государственная измена) ей назначили 12 лет в исправительной колонии общего режима и штраф 200 тыс. руб. Разбирательство проходило в закрытом режиме, сообщает аккаунт судов общей юрисдикции региона.

По информации пресс-службы УФСБ по Новосибирской области, жительница Читинского района Забайкальского края регулярно с июня 2023-го по апрель 2024 года переводила денежные средства со своей банковской карты на счета, используемые для оказания финансовой помощи ВСУ. Донаты она сопровождала комментариями на украинском языке «для аэроразведки», «на тепловизоры», «на экипировку», «на антидроновый щит».

Противоправная деятельность обвиняемой была пресечена в июне 2024 года сотрудниками новосибирского и забайкальского управлений ФСБ России, пограничниками. Силовики возбудили уголовное дело о госизмене. Обвиняемая признала свою вину, раскаялась и сотрудничала со следствием.

Илья Николаев