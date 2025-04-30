Главные новости за 30 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре пробки достигли 10 баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», основные заторы сформировались в центре города на улицах Северной, Октябрьской, Тургенева и Рашпилевской.

Вице-мэра Краснодара Владислава Нетребу суд отправил под домашний арест на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

На Кубани пройдет Кубок открытия сезона-2025 по пляжному футболу. Турнир станет самым масштабным на старте спортивного года в регионе.

Жену экс-главы Сочи оставили под арестом. Срок содержания Янины Копайгородской под стражей, как и ранее установленный срок домашнего ареста, продлен до 17 мая.

Новые автобусные рейсы запустят летом из новых регионов в Крым и на Кубань. Два межрегиональных маршрута для регулярных автобусных перевозок зарегистрированы в ЛНР, третий проходит через остановочные пункты в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

На Кубани подрядчик сорвал ремонт мемориала к 80-летию Победы и попал в РНП.

В Краснодаре в 2026–2027 годах потратят 6,2 млрд руб. на программу, которая включает выкуп в муниципальную собственность новых образовательных учреждений и реконструкцию существующих.

Суммарная выручка Краснодарского академического театра драмы им. Горького от продажи билетов в 2025 году превысила 100 млн руб. Наибольший зрительский интерес вызвали постановки «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Двойник», «Бесприданница» и «Чайка».

Предприятия Кубани и Узбекистана создадут совместное производство и промкластер. На выставке в Ташкенте представители края заключили два соглашения о сотрудничестве.

Краснодарское УФАС оштрафовало ресурсоснабжающие компании на 230 млн рублей.