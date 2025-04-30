Предприятия Кубани и Узбекистана создадут совместное производство и промкластер

Краснодарский край подписал на международной выставке «Иннопром: Центральная Азия» в Ташкенте два значимых соглашения о промышленном сотрудничестве с узбекскими партнерами. Об этом заявил вице-губернатор Кубани Александр Руппель, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый документ — меморандум о долгосрочном взаимодействии между кубанской компанией АТИСС и узбекской Industrial Group Energy East. Партнеры планируют внедрять системы автоматизации на производствах и в будущем создать совместную производственную и сервисную площадку в Узбекистане.

Второе соглашение касается формирования промышленного кластера производителей сельскохозяйственной техники. В кооперацию войдут краевое предприятие «ПромАгроТехнологии», а также башкирские и узбекские производители. Оба соглашения предусматривают развитие роботизации и цифровизации производственных процессов.

«На площадке "Иннопром: Центральная Азия" наш регион ежегодно демонстрирует последние разработки и зарекомендовавшие себя линейки промышленной продукции. Традиционно — это высокотехнологичные производства металлургии, станкостроения и машиностроения, радиоэлектроники, фармацевтической и медицинской промышленности»,— отметил господин Руппель.

За время участия Кубани в выставке региональные компании заключили 50 контрактов на поставку продукции на сумму более 462,2 млн руб.

Пятая международная промышленная выставка «Иннопром: Центральная Азия» проходит в Узбекистане с 28 по 30 апреля 2025 года. В ней участвуют представители 35 стран и 17 регионов России. На коллективной экспозиции Краснодарского края свою продукцию представляют 10 высокотехнологичных компаний. Стенд организовали министерство промышленной политики и Фонд развития промышленности края.

Анна Гречко