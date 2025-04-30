На Кубани подрядчик сорвал ремонт мемориала к 80-летию Победы и попал в РНП

Краснодарское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) предпринимателя, уклонившегося от подписания контракта на капитальный ремонт мемориала славы в Кухаривском сельском поселении Ейского района накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заказчик направил победителю электронного аукциона контракт для подписания 2 апреля 2025 года, однако в установленный срок документ подписан не был. Предприниматель объяснил свое бездействие командировкой и отключением электроэнергии. При этом предприниматель не представил в УФАС доказательств наличия объективных причин для неподписания контракта в установленный срок.

«Оценив все обстоятельства, Краснодарское УФАС России включило сведения об индивидуальном предпринимателе в РНП сроком на два года»,— говорится в сообщении Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю.

Лия Пацан