Новые автобусные рейсы запустят летом из новых регионов в Крым и на Кубань

До 20 июля 2025 года запустят три новых межрегиональных автобусных маршрута, связывающих воссоединенные регионы России с Краснодарским краем, Севастополем и Московской областью. Об этом сообщила пресс-служба Росавтотранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Два межрегиональных маршрута для регулярных автобусных перевозок зарегистрированы в Луганской Народной Республике, они будут следовать в Краснодарский край и Севастополь. Третий маршрут соединит Московскую область с Республикой Крым через остановочные пункты в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Начало эксплуатации этих направлений запланировано к разгару отпускного сезона 2025 года, во время летних школьных каникул. Согласно действующему законодательству, автобусное сообщение должно начаться не позднее 90 дней с момента их внесения в реестр.

Алина Зорина