Жену экс-главы Сочи оставили под арестом

Московский городской суд оставил в силе решение Мещанского райсуда об изменении меры пресечения Янине Копайгородской — супруге бывшего мэра Сочи — с домашнего ареста на заключение под стражу. Как пишет ТАСС, апелляционные жалобы защиты были отклонены. Поводом для пересмотра меры пресечения стало ходатайство следствия, обоснованное оказанием фигурантки Копайгородской давления на свидетеля. Заседание суда по этому вопросу состоялось в марте в закрытом режиме. Срок содержания под стражей, как и ранее установленный срок домашнего ареста, продлен до 17 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре прошлого года Янина Копайгородская, действуя как посредник, передала взятку от предпринимателя своему супругу Алексею Копайгородскому, на тот момент занимавшему пост мэра Сочи. Предметом взятки, по данным Следственного комитета, стали услуги имущественного характера стоимостью свыше 43 млн руб., сопряженные с вымогательством. За эту сумму чиновник, как утверждается, должен был обеспечить бизнесмену административную поддержку и покровительство. Осенью 2024 года оба фигуранта были задержаны, после чего правоохранительными органами проведено более 50 обысков в помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи. Были изъяты денежные средства, ювелирные изделия, документы и иные материалы, имеющие, по мнению следствия, доказательственное значение.

Кроме эпизода с взяткой, следствие также инкриминирует супругам Копайгородским участие в хищении земельных участков на территории Сочи. Вину ни Янина Копайгородская, ни ее супруг не признают.

Вячеслав Рыжков