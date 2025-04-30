В Краснодаре на выкуп и ремонт школ направят 6,2 млрд рублей

В Краснодаре в 2026–2027 годах потратят 6,2 млрд руб. на программу, которая включает выкуп в муниципальную собственность новых образовательных учреждений и реконструкцию существующих. Информация об этом содержится в постановлении о внесении изменений в программу комплексного развития в сфере строительства, размещенном на официальном сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансирование будет распределено между бюджетами трех уровней: 2,3 млрд руб. поступят из федеральной казны, по 1,9 млрд руб. выделят региональный и городской бюджеты.

Данные меры реализуются в рамках третьего этапа программы комплексного развития. Общий объем средств на все мероприятия программы в 2026-2027 годах составит 8,1 млрд руб. Из этой суммы 15 млн руб. пойдут на строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры и благоустройство, 592 млн руб. – на подпрограмму «Жилище», а 17 млн руб. – на проведение комплексных кадастровых работ.

Алина Зорина