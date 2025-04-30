На Кубани пройдет Кубок открытия сезона-2025 по пляжному футболу

С 2 по 4 мая в станице Пересыпь Темрюкского района пройдут соревнования по пляжному футболу в рамках «Кубка открытия сезона — UMR Open 2025», приуроченного к 80-летию Победы. Турнир, организуемый Южным межрегиональным объединением пляжного футбола (ЮМР ОПФ), станет самым масштабным на старте спортивного года в регионе: за награды поборются 18 команд, включая 12 детских и 6 мужских коллективов, представляющих Краснодар, Анапу, Усть-Лабинск, Темрюк и Тамань, сообщает пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: ПФК «Краснодар-ЮМР»

Среди мужских команд в состязаниях примут участие два молодежных состава ПФК «Краснодар-ЮМР» (до 21 и до 18 лет), анапская «Искра», темрюкский «Скиф», «Акватория» из Тамани и команда блогеров «Медиа-ЦСКА» из Усть-Лабинска. За «Краснодар-ЮМР» сыграют серебряные призеры юниорского Кубка РФС — Ратмир Булатов, Денис Силютин, Сергей Резник и Тимофей Бакланов. Жеребьевка распределила участников на группы «А» и «Б», победители которых разыграют первое место, а занявшие вторые строчки команды — бронзу.

Юные спортсмены будут соревноваться в трех возрастных категориях (2010–2011, 2011–2012 и 2013–2014 годов рождения). В детском турнире выступят игроки Академии «Краснодар-ЮМР», темрюкских «Скифа» и «Быков», анапской «Искры», «Акватории» из Тамани и анапской СШ «Олимп».

Турнир проходит в рамках проекта «Спортивный пляж» Объединенной лиги Кубани, направленного на популяризацию пляжных видов спорта. Президент ПФК «Краснодар-ЮМР», член комитета РФС по разновидностям футбола Владислав Силютин подчеркнул, что для ЮМР ОПФ ключевым направлением остается развитие детско-юношеского пляжного футбола, и отметил, что участие в турнире для всех команд остается бесплатным.

Вячеслав Рыжков