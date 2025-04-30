Пробки в Краснодаре достигли 10 баллов

В Краснодаре к 17:40 мск пробки достигли 10 баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», основные заторы сформировались в центре города на улицах Северной, Октябрьской, Тургенева и Рашпилевской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Традиционные пробки образовались на улицах Калинина, Буденного, Артиллерийской, Власова и Головатого, люди едут в сторону улицы Тургенева. Кроме того, заторы есть и при въезде в город со стороны Тургеневского моста.

Автомобили также стоят в районе Городского сада на улице Суворова, Захарова, Постовой, Кондратенко, Пушкина и Седина. Заторы сохраняются на улице Лузана, шоссе Нефтяников, Гаврилова, Коммунаров, Колхозной, Зиповской, Солнечной, Московской, 40-летия Победы, Российской, Восточно-Кругликовской. На перекрестке улиц 1-го Мая и Лучезарной движение затруднено по всем направлениям. Автомобили стоят также на улице Домбайской в сторону Губернского микрорайона.

Пробки сохраняются в районе поселка Российский. Движение стоит на улицах Пригородная, Дзержинского и на Ростовском шоссе при выезде из города. Традиционные пробки фиксируются на Северных мостах, на улице Школьной, Новороссийской, Ялтинской и Селезнева.

Алина Зорина