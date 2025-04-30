Вице-мэр Краснодара Нетреба стал фигурантом дела о мошенничестве

В отношении заместителя главы Краснодара Всеволода Нетребы возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщил «Ъ» источник в силовых структурах. Другие детали расследования собеседники «Ъ» не приводят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеволод Нетреба в 2017 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодара Всеволод Нетреба в 2017 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

О задержании Всеволода Нетребы стало известно вчера, 29 апреля. Одновременно появилась информация о том, что в здании администрации Краснодара проходят обыски. В приемной департамента информационной политики мэрии комментировать ситуацию отказались.

Всеволод Нетреба занимает должность заместителя главы Краснодара с августа 2024 года, курирует внутреннюю и информационную политику. До этого с 2016 года занимал различные должности в структурах муниципалитета — был управляющим делами администрации Прикубанского внутригородского округа, затем стал главой администрации Пашковского сельского округа. Согласно последней опубликованной декларации о доходах и имуществе (2020 год), у семьи Всеволода Нетребы имеются семь квартир и дом.

Анна Перова, Краснодар