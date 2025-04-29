Трамп: Россия является очень большой военной силой, а Украина — нет

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналисту Гленну Беку. Глава Белого дома, в частности, сравнил военную мощь России и Украины. По его словам, российская в отличие от украинской очень большая.

Господин Трамп назвал конфликт на Украине «очень плохим» и заверил, что пытается его завершить. «И я в действительности заканчиваю его»,— добавил американский президент. Интервью опубликовано в социальной сети X.

В ходе беседы Дональд Трамп также заметил, что с президентом России Владимиром Путиным иметь дело гораздо проще, чем с украинским коллегой Владимиром Зеленским. К тому же, по убеждению господина Трампа, российская сторона готова пойти на мирную сделку.

Об отношении США к урегулированию — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».