Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам господина Трампа, он убежден в готовности России заключить мирное соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским»,— сказал Дональд Трамп американскому журналисту Гленну Беку в интервью, опубликованном в соцсети X.

Дональд Трамп уже высказывал подобную мысль. В марте он говорил, что, в то время как у России на «руках все карты», с ней легче решать вопрос об урегулировании конфликта. В это же время у Украины, по его словам, «нет карт на руках», но обсуждать завершение боевых действий с ней сложнее.

О позиции США по конфликту — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».

Лусине Баласян