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Коммерсантъ FM
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За жертвами мошенников присмотрят

Как в Госдуме предлагают защитить граждан от злоумышленников

Жертвы мошенников могут попасть в специальную базу. За их операциями будут следить внимательнее. Создать список людей, которые не раз отправляли деньги мошенникам, предлагают в Госдуме. По задумке инициаторов, переводы и попытки оформить кредит от таких граждан должны автоматически проверять на добросовестность. Если банк заподозрит манипуляцию, операцию заморозят на несколько минут для уточнения деталей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авторы идеи уверены, что это поможет защитить доверчивых граждан, которые чаще всего становятся жертвами социальной инженерии. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов поддерживает такой подход. И считает, что действующих мер борьбы с мошенниками недостаточно: «Многое делается и с точки зрения регуляторики, и с точки зрения самих банковских сервисов и операторов связи для противодействия мошенникам. Но объемы мошенничества ежегодно находятся на критически высоком уровне, и число жертв продолжает увеличиваться. Очевидно, что того, что делается, недостаточно. Именно поэтому мы должны уделить особое внимание людям из повышенной категории риска и ввести для них дополнительные инструменты, которые позволят их обезопасить, защитить в таких критических ситуациях.

Механизмы должны быть прописаны таким образом, чтобы исключить дискриминацию этих граждан. У нас же в целом оцифрована вся информация о человеке: его родственники, связи, контакты, трансакции. Если банк видит, что человек годами совершает переводы на определенные суммы, и тут внезапно начинаются резкие скачки, это однозначно должно свидетельствовать о том, что такую трансакцию надо приостановить. Банк прекрасно видит платежную, кредитную историю и может на автоматическом уровне выявлять аномалии и блокировать счет. И очевидно, что такие механизмы должны быть внедрены».

Банки предлагают блокировать подозрительные трансакции на стороне получателя

В Центробанке предложение пока не комментируют, а кредитные организации отмечают, что уже используют собственные механизмы защиты клиентов. Руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров говорит, что у базы доверчивых граждан есть серьезные недостатки, и предлагает бороться с мошенниками другими способами: «Я в принципе против любых черных списков, потому что оборотной стороной, казалось бы, благого начинания будет то, что эти черные списки начнут фигурировать во всех возможных сервисах, и на них основе будут решаться вопросы выдачи кредитов, оформления каких-то услуг, оценки благонадежности при найме на работу или благонадежности контрагента, в котором руководителем или учредителем будет это физическое лицо, которое ранее стало жертвой мошенников.

Как не попасть в капкан мошенников, избегая их уловок

Нужно реформировать систему МВД. Почему массово не повышается квалификация этих сотрудников, не вводятся системы электронного документооборота между правоохранительными, судебными и надзорными органами, что ускоряет расследование уголовных дел? Эти вопросы меня волнуют гораздо больше, чем меры, которые предлагались к обсуждению Государственной думой».

По оценкам Центробанка, в прошлом году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. — это рекордный показатель за всю историю наблюдений. А по сравнению с 2023-м сумма выросла почти на 75%.

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Илья Сизов

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