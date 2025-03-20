За жертвами мошенников присмотрят

Жертвы мошенников могут попасть в специальную базу. За их операциями будут следить внимательнее. Создать список людей, которые не раз отправляли деньги мошенникам, предлагают в Госдуме. По задумке инициаторов, переводы и попытки оформить кредит от таких граждан должны автоматически проверять на добросовестность. Если банк заподозрит манипуляцию, операцию заморозят на несколько минут для уточнения деталей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авторы идеи уверены, что это поможет защитить доверчивых граждан, которые чаще всего становятся жертвами социальной инженерии. Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов поддерживает такой подход. И считает, что действующих мер борьбы с мошенниками недостаточно: «Многое делается и с точки зрения регуляторики, и с точки зрения самих банковских сервисов и операторов связи для противодействия мошенникам. Но объемы мошенничества ежегодно находятся на критически высоком уровне, и число жертв продолжает увеличиваться. Очевидно, что того, что делается, недостаточно. Именно поэтому мы должны уделить особое внимание людям из повышенной категории риска и ввести для них дополнительные инструменты, которые позволят их обезопасить, защитить в таких критических ситуациях.

Механизмы должны быть прописаны таким образом, чтобы исключить дискриминацию этих граждан. У нас же в целом оцифрована вся информация о человеке: его родственники, связи, контакты, трансакции. Если банк видит, что человек годами совершает переводы на определенные суммы, и тут внезапно начинаются резкие скачки, это однозначно должно свидетельствовать о том, что такую трансакцию надо приостановить. Банк прекрасно видит платежную, кредитную историю и может на автоматическом уровне выявлять аномалии и блокировать счет. И очевидно, что такие механизмы должны быть внедрены».

В Центробанке предложение пока не комментируют, а кредитные организации отмечают, что уже используют собственные механизмы защиты клиентов. Руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров говорит, что у базы доверчивых граждан есть серьезные недостатки, и предлагает бороться с мошенниками другими способами: «Я в принципе против любых черных списков, потому что оборотной стороной, казалось бы, благого начинания будет то, что эти черные списки начнут фигурировать во всех возможных сервисах, и на них основе будут решаться вопросы выдачи кредитов, оформления каких-то услуг, оценки благонадежности при найме на работу или благонадежности контрагента, в котором руководителем или учредителем будет это физическое лицо, которое ранее стало жертвой мошенников.

Нужно реформировать систему МВД. Почему массово не повышается квалификация этих сотрудников, не вводятся системы электронного документооборота между правоохранительными, судебными и надзорными органами, что ускоряет расследование уголовных дел? Эти вопросы меня волнуют гораздо больше, чем меры, которые предлагались к обсуждению Государственной думой».

По оценкам Центробанка, в прошлом году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. — это рекордный показатель за всю историю наблюдений. А по сравнению с 2023-м сумма выросла почти на 75%.

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Илья Сизов