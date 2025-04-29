Перечень жизненно важных лекарств не резиновый

Комиссия при Минздраве обновила перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Туда включили два препарата — инновационные лекарства для терапии онкологических заболеваний — из восьми предложенных. Аналитическая компания «Право на здоровье» утверждает, что итоги заседания оказались «оптимистичнее ожиданий». Всероссийский союз пациентов ожидаемо недоволен отказами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

28 апреля Минздрав провел первое в 2025 году заседание комиссии по формированию перечней жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и 14 высокозатратных нозологий (ВЗН). Лекарствами из этих списков граждан должны бесплатно обеспечивать за счет федерального бюджета. В состав комиссии входят представители федеральных и региональных министерств, профильных вузов и научных организаций. Кроме того, на заседаниях могут присутствовать представители фармацевтического бизнеса и общественных объединений. Предлагать препараты для включения в перечни могут медицинские организации, производители лекарств, профильные НКО и пациентские объединения.

В этот раз комиссия рассматривала восемь заявок для перечня ЖНВЛП. Члены комиссии единогласно одобрили препарат лорлатиниб («Лорвиква» от Pfizer), который применяется для лечения ALK+ немелкоклеточного рака легкого. Представители НМИЦ онкологии имени Блохина рассказали на заседании, что это лекарство показывает «наилучшие результаты» для данного вида рака. Им могут быть ежегодно обеспечены порядка 200 человек, и представители Всероссийского союза пациентов подчеркнули, что речь идет о гражданах трудоспособного возраста.

В перечень ЖНВЛП комиссия также включила препарат пэгцетакоплан («Эмпавели» от Swedish Orphan Biovitrum АВ), который применяется в онкогематологии для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии. В пациентском сообществе отметили, что это «жизнеспасающее лекарство» и безальтернативная терапия для части больных.

Остальные шесть заявок комиссия отклонила. Так, представители НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ гематологии предлагали включить в перечень асциминиб (противоопухолевый препарат от Novartis), который показан для лечения хронического миелоидного лейкоза. По словам экспертов, это уникальный, высокоэффективный и самый безопасный для этой нозологии препарат.

Однако депздрав Москвы выступил против, отметив, что результаты лечения им сравнимы с действием других препаратов, тогда как цена асциминиба выше.

Практически единогласно члены комиссии отказались включать в перечень:

трастузумаб дерукстекан («Энхерту» от AstraZeneca; применяется в том числе для лечения HER2-положительного рака молочной железы с метастазами и немелкоклеточного рака легкого с мутацией в гене HER2),

тремелимумаб («Имджудо» от AstraZeneca; показан при неоперабельном гепатоцеллюлярном раке и метастатическом немелкоклеточном раке легкого),

теклистамаб («Теквайли» от Janssen; применяется при рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломе).

Мнения разделились по поводу препарата фарицимаб («Вабисмо» от Roche). Это первое биспецифическое антитело, одобренное для терапии заболеваний сетчатки глаза. Офтальмологи отметили эффективность этого лекарства и уникальность механизмов его действия — в отличие от других препаратов, он может воздействовать на резистентные формы заболеваний. Но Минздрав, Федеральный фонд ОМС и Минпромторг указали на существование аналогичного российского лекарства ранибизумаб. В итоге 9 членов комиссии проголосовали за включение в перечень, а 11 против.

Также из перечня ЖНВЛП были исключены в связи с отзывом регистрации препараты сарилумаб (используется для терапии ревматоидного артрита и не имеет аналогов) и пэгинтерферон альфа-2а (часть терапии первой линии при хроническом гепатите B). В перечень ВЗН решили не включать препарат сипонимод («Кайендра» от Novartis), который применяется для лечения рассеянного склероза.

Генеральный директор аналитической компании «Право на здоровье» Ольга Макаркина поясняет, что включение в перечни обеспечивает препарату выход на рынок государственных закупок — и в практику медицинских учреждений по всей стране. Предварительные итоги заседания, по ее оценке, оказались оптимистичнее ожиданий. «Накануне участники индустрии, опираясь на актуальные тенденции и сведения от представителей органов власти, опасались, что из-за дефицита бюджета ни один из представленных лекарственных препаратов не будет включен в перечень. Тем не менее комиссия уже проголосовала за два флагманских инновационных лекарственных препарата. Это свидетельствует, что позиция главных внештатных специалистов и экспертов даже в текущих реалиях может быть услышана»,— сказала госпожа Макаркина.

В то же время комиссия подтвердила тенденцию к приоритетности экономии средств, отметила эксперт: производители в соответствии с рекомендациями регуляторов в ходе заседания снижали стоимость лекарственных препаратов по отношению к заявленной.

Но это возможно сделать далеко не во всех случаях, что позволяет прогнозировать проблемы с доступностью инновационной лекарственной терапии в стране.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев «сожалеет», что комиссия не одобрила большинство рассматриваемых препаратов. Причем основным аргументом для отказа было отсутствие утвержденных клинических рекомендаций, отмечает он: «Это вызывает серьезную обеспокоенность. Утверждение клинреков занимает длительное время, и, пока этого не произошло, препараты не будут включены в перечень ЖНВЛП. Из-за этого пациентам придется добиваться права на лечение через региональные врачебные комиссии. А пройти все этапы от рассмотрения пациентской заявки до принятия положительного решения и проведения закупки крайне сложно — и занимает много драгоценного в случае болезни времени».

Наталья Костарнова, Виктория Колганова