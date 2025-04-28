Главные новости за 28 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о бездействии властей в вопросе отлова бродячих собак в краснодарском поселке. Жители микрорайона неоднократно жаловались на стаи безнадзорных животных.

Краснодарские зоозащитники выяснили, чем отравили собак в Юбилейном микрорайоне. В крови животных выявлен токсичный противотуберкулезный препарат, запрещенный для применения в ветеринарии в России.

На выставке «Экспоград-Юг» в Краснодаре изъяли 28 кг санкционной продукции. В ходе проверки была выявлена партия молочной и мясной продукции, произведенной в Италии и Испании.

Кубанский суд оштрафовал АО «Тандер» (операционная «дочка» торговой сети «Магнит») за незаконное использование 12 песен. Компанию обязали выплатить 220 тыс. руб. компенсации Российскому авторскому обществу (РАО) .

На Кубани с паспортом умершего человека задержан подозреваемый в педофилии из Югры. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Экс-директора «Крымавтотранса» осудили на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за взятки. Фигуранта также приговорили к штрафу в размере 3 млн руб.

Проекты инициативного бюджетирования на Кубани получат 1 млрд рублей. В 2025 году на конкурс подано 550 заявок, из которых 164 признаны победителями.

Губернатор Кубани анонсировал увеличение грантовой поддержки НКО до 1 млрд рублей. Об этом глава региона сообщил на форуме местного и общественного самоуправления #Наместах.рф.

КТК возобновит работу НПС «Кропоткинская» после 20 мая. Объект подвергся атаке БПЛА в феврале 2025 года.