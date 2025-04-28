На Кубани с паспортом умершего человека задержан обвиняемый в педофилии из Югры

Следственный отдел по Нижневартовску Следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в 2012 году в отношении мужчины 1956 года рождения, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности малолетней в период с 2009 по 2011 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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С момента возбуждения дела, как выяснило следствие, подозреваемый скрывался в Краснодарском крае, где вел замкнутый образ жизни. В апреле 2025 года он был остановлен полицейскими для проверки документов и предъявил паспорт на имя умершего человека. Проведенное дактилоскопирование позволило установить его подлинную личность, после чего мужчина был задержан и этапирован в Нижневартовск.

Ему предъявлено обвинение по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков