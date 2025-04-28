КТК возобновит работу НПС «Кропоткинская» после 20 мая

Каспийский трубопроводный консорциум планирует с 20 мая восстановить полную работу нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани, поврежденной в феврале при атаке БПЛА. Об этом заявил глава предприятия Николай Горбань, слова которого приводятся в Telegram-канале КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.cpc.ru Фото: www.cpc.ru

«На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Восстановлены трансформаторы, газотурбинная установка и генератор, которые уже протестированы и функционируют. Восстановлено ГЗРУ и эстакада, завершается расключение внутри шкафов и проверка сигналов»,— отметил господин Горбань.

По словам главы компании, во время ремонта использовалось преимущественно отечественное оборудование. Исключением стали лишь шкафы управления синхронизации, для которых применили имевшиеся в наличии ремкомплекты из-за отсутствия российских аналогов.

КТК также фиксирует некоторое уменьшение объемов прокачки нефти по своей системе, однако делать прогнозы на весь 2025 год пока преждевременно. «Все будет зависеть от грузоотправителей. Определенное снижение произошло, но какой будет дальнейший уровень, нужно оценивать по итогам полугодия», — пояснил Горбань.

НПС Кропоткинская, крупнейшая станция КТК в России, подверглась атаке беспилотника 17 февраля 2025 года. В результате объект получил серьезные повреждения и был выведен из строя. Прокачка казахстанской нефти во время восстановительных работ сократилась на 30-40%. Сейчас транспортировка осуществляется по аварийной схеме в обход поврежденной станции.

В марте 2025 года объекты КТК подвергались повторным атакам беспилотников. 19 марта была атакована НПС Кавказская, а 24 марта российские системы ПВО перехватили дрон в 7 км от Кропоткинской.

Нефтепроводная система КТК является главным маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона на мировой рынок. Магистральный трубопровод длиной 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.

Анна Гречко