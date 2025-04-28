Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бродячими собаками в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о бездействии властей в вопросе отлова бродячих собак в поселке Калинино Краснодара. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным ведомства, жители микрорайона неоднократно жаловались на стаи безнадзорных животных, проявляющих агрессию к прохожим вблизи жилых комплексов, образовательных и социальных учреждений. Однако местные власти не отреагировали на обращения граждан.

Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Лия Пацан