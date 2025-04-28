Сеть «Магнит» оштрафована за незаконное использование 12 песен

Арбитражный суд Краснодарского края обязал АО «Тандер» (операционная «дочка» торговой сети «Магнит») выплатить 220 тыс. руб. компенсации Российскому авторскому обществу (РАО) за незаконное использование 12 музыкальных произведений. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит» Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит»

Иск касался неправомерного использования 12 музыкальных композиций, среди которых «Лети за солнцем», «Нас не догонят», «Мама», «Сердце» и другие известные произведения.

За каждую композицию ритейлер должен выплатить по 20 тыс. руб. Средства будут направлены различным правообладателям, включая ООО «Первое музыкальное издательство», ООО «Музыкальная индустрия», ООО «Коала Мьюзик», ООО «Студия СОЮЗ», а также отдельным авторам, таким как Валерий Ефремов, Иван Шаповалов-Поднебесный, Елена Петрова и другие.

Общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» (РАО) — негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями для осуществления управления авторскими правами на коллективной основе.

Наталья Решетняк