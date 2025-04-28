На выставке в Краснодаре изъяли 28 кг санкционной продукции

В Краснодаре сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с представителями Краснодарской транспортной прокуратуры и таможни пресекли реализацию санкционной продукции. Как сообщили в ведомстве, проверочные мероприятия прошли 23 апреля 2025 года на территории выставочного центра «Экспоград-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проверки была выявлена партия молочной и мясной продукции, произведенной в Италии и Испании, общим весом более 28 кг. Ввоз этих товаров на территорию России запрещен в соответствии с постановлением правительства о мерах по реализации указов президента.

Изъятая продукция была уничтожена в полном объеме путем сжигания в специализированной печи на полигоне ООО «Мегаполис» в Республике Адыгея.

Вячеслав Рыжков