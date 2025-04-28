Экс-директора «Крымавтотранса» приговорили к 9 годам за взятки

Бывший директор ГУП РК «Крымавтотранс» приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 3 млн руб. за получение взяток. Прокуратура Симферопольского района поддержала государственное обвинение по данному уголовному делу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с декабря 2022 по июнь 2023 года руководитель госпредприятия получила от индивидуального предпринимателя взятку в виде услуг по ремонту своей квартиры стоимостью более 368 тыс. руб. за заключение контракта на ремонт административного здания.

В январе 2023 года за подписание договора о поставке мебели для административного здания предприятия она получила от другого предпринимателя взятку в виде мебели стоимостью более 1,4 млн руб. для личной квартиры.

Помимо лишения свободы и штрафа, осужденной запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госпредприятиях, на 6 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков