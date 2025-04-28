Проекты инициативного бюджетирования на Кубани получат 1 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своих социальных сетях, что на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2025 году выделен 1 млрд руб. По его словам, жители региона активно предлагают идеи по благоустройству, которые затем совместно с администрациями оформляются в проекты и участвуют в региональном конкурсе. В этом году на конкурс подано 550 заявок, из которых 164 признаны победителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Финансирование будет направлено на строительство детских и спортивных площадок, парков, зон отдыха, а также мемориалов и памятников военной истории. К участию подключились жители 286 муниципальных образований, наибольшее количество проектов представили Геленджик (36 заявок), Анапа (28) и Ейский район (23). Среди новых инициатив — проекты по ликвидации стихийных свалок и благоустройству проблемных территорий.

За пять лет реализации программы в крае выполнено 735 проектов на сумму 2,3 млрд руб. С учетом растущего интереса к инициативному бюджетированию, объем финансирования был увеличен с 240 млн руб. в 2020 году до 1 млрд руб. в 2024 и 2025 годах.

Вячеслав Рыжков