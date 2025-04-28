Глава Кубани анонсировал увеличение грантовой поддержки НКО до 1 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о планах увеличить грантовую поддержку социально значимых инициатив некоммерческих организаций (НКО) до 1 млрд руб. Об этом глава Кубани сообщил на форуме местного и общественного самоуправления #Наместах.рф, который впервые проходит в Краснодаре, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Форум собрал более 400 участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов отметил, что за три года в регионах округа реализовали свыше 3 тыс. проектов инициативного бюджетирования, общий объем финансирования которых составил около 6 млрд руб.

По данным властей края, с 2020 года в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» в регионе поддержали 735 инициатив граждан. Вениамин Кондратьев уточнил, что ежегодно на гранты выделяли 500 млн руб., однако в связи с положительными результатами принято решение удвоить объем финансирования. Сейчас в крае действуют почти 6,5 тыс. территориальных общественных самоуправлений.

В рамках форума проходят секции, посвященные практике привлечения финансирования на общественные проекты, поддержке местных сообществ и обмену успешными практиками. Также организована выставка достижений территориального и общественного самоуправления.

Анна Гречко