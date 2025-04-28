За распитие в неположенных местах в Петербурге составлено 10 тыс. протоколов

На заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания Петербурга утвердили заключение по итогам оценки регулирующего воздействия законопроекта о так называемых «наливайках». Следующий шаг — рассмотрение документа в первом чтении на заседании ЗакСа в ближайшую среду, сообщил 28 апреля в своем Telegram-канале депутат городского парламента и один из авторов инициативы Денис Четырбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Крашенинников / «Коммерсантъ СПб» Фото: Дмитрий Крашенинников / «Коммерсантъ СПб»

Для того, чтобы подчеркнуть значимость готовящегося к принятию законопроекта, господин Четырбок привел статистику из пояснительной записки к документу. Так, за период с 1 января по 27 марта текущего года в Петербурге уже составлено 10 666 протоколов по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкоголя в неположенных местах) и 5 571 протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в нетрезвом состоянии в публичном месте), уточняется в сообщении.

«Основная масса выявленных правонарушений совершена в местах, наиболее приближенных к различным питейным заведениям, расположенным в многоквартирных домах»,— указано также в заключении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге предложили создать реестр общепита, где разрешено продавать спиртное с 22:00 до 11:00. Идею утвердили в рамках заседания рабочей группы городского Заксобрания в конце марта. Кроме этого, было решено расширить критерии, по которым таким заведениям можно получить разрешение на продажу алкоголя.

Подробнее о подготовке законопроекта о «наливайках» и новых требованиях — в материале «Ъ-СПб» «Для бара размер имеет значение».

Андрей Цедрик