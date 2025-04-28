Главные новости 28 апреля. Ростов-на-Дону и область

Глава администрации Батайска Роман Волошин ушел в отставку по собственному желанию. Чиновник признал, что в городе осталось «немало нерешенных проблем»

Ростовская область расширит возможности взаимодействия с Узбекистаном в торгово-экономической и туристической сферах, заявили власти региона. Эксперты отмечают, что сейчас Узбекистан — не самое популярное направление для дончан, заявки на путешествия туда поступают в среднем раз в три месяца.

Пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова покинула пост. О том, кто будет назначен на эту должность, официально не сообщается.

В Ростове-на-Дону спрос на речные круизы в 2025 году увеличился в два раза в сравнении с прошлогодним сезоном, а продажи возросли на 44%. Количество маршрутов в новом сезоне превысило 400 круизов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила новую схему 225 одномандатных округов, от которых будет избираться половина депутатов Госдумы на парламентских выборах 2026 года. По результатам новой нарезки на округа Ростовская область лишилась одного мандата.

Суд в Ростове-на-Дону вынес оправдательный приговор экс-главе администрации Ворошиловского района Виктору Бережному. Ранее господин Бережной обвинялся в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ) при расселении аварийного дома по ул. Нариманова, 72/3

Ростовская область попала в топ-5 регионов по числу бюджетных мест в ВУЗах. В 2024 году в регионе было принято «на бюджет» 17,4 тыс. студентов (что на 300 больше показателя 2023 года).

Ростовский банк «Центр-инвест» смог выкупить у инвесторов всего 790,9 тыс. руб. своих облигаций из общего объема 300 млн руб. Более 99% держателей ценных бумаг не стали предъявлять их к выкупу. Из 300 тыс. бумаг банку удалось выкупить 790 шт., что составляет порядка 0,26% от общего объема выпуска.

В Ростове-на-Дону увеличился спрос на краткосрочную аренду загородных домов. В этом году интерес к таким предложениям перед майскими праздниками вырос на 28%. В среднем снять дом в пригороде в апреле этого года стоит 9,6 тыс. руб. за сутки, в 2024 году стоимость аренды составляла 9,2 тыс. руб. за сутки.