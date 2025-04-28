В Ростове спрос на аренду загородных домов вырос на 28%

В Ростове-на-Дону увеличился спрос на краткосрочную аренду загородных домов. В этом году интерес к таким предложениям перед майскими праздниками вырос на 28%. Об этом сообщили РБК Ростов со ссылкой на руководителя Циан.Аналитики Алексея Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, объем предложений по аренде загородных домов также поднялся на 31% и составляет 130 лотов. При этом средний срок аренды на майские праздники остался стабилен — 3,2 дня в этом году против 3,3 дней в прошлом году.

В среднем, снять дом в пригороде в апреле этого года стоит 9,62 тыс.руб за сутки, в 2024 году стоимость аренды составляла 9,17 тыс. руб. за сутки.

Мария Хоперская