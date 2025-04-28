Роман Волошин покинул пост главы администрации Батайска

Глава администрации Батайска Роман Волошин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Романа Волошина Фото: Telegram-канал Романа Волошина

«Этот выбор дался мне нелегко, но я уверен, что он правильный и своевременный. За время своей работы я делал все от себя зависящее для развития нашего города и решения проблем жителей»,— написал господин Волошин. Он поблагодарил окружающих за поддержку, конструктивную критику и совместную работу.

Роман Волошин признал, что в городе осталось «немало нерешенных проблем». «Уверен, что новый руководитель, который вскоре примет эту ответственность, выведет Батайск на новый уровень. У нашего города – большой потенциал»,— отметил чиновник.

Роману Волошину 52 года, он занял пост главы администрации Батайска в сентябре 2022 года. В администрации Батайска чиновник работал с 2019 года.

Кристина Федичкина