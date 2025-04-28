Ростовский банк «Центр-инвест» не смог выкупить свои облигации у инвесторов

Ростовский банк «Центр-инвест» смог выкупить у инвесторов всего 790,9 тыс. руб. своих облигаций из общего объема 300 млн руб. Информация об этом появилась на сайте кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Из сообщения следует, что более 99% держателей ценных бумаг не стали предъявлять их к выкупу. Из 300 тыс. бумаг банку удалось выкупить 790 шт., что составляет порядка 0,26% от общего объема выпуска.

Трехлетние облигации номиналом в 1 тыс.руб. разместили в апреле 2024 года по открытой подписке. За счет привлеченных в рамках облигационного займа средств «Центр-инвест» планировал усовершенствовать кредитование малого и среднего бизнеса, а также проекты устойчивого экономического развития во всех регионах присутствия банка.

Мария Хоперская