Бывшего главу Ворошиловского района оправдали по делу о рухнувшем доме

В Ростове-на-Дону сегодня вынесли оправдательный приговор экс-главе администрации Ворошиловского района Виктору Бережному. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на своего корреспондента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что господин Бережной обвинялся в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, чиновник более трех лет не принимал мер к расселению аварийного многоквартирного дома по адресу Нариманова, 72/3. В январе прошлого года произошло обрушение части пятиэтажного здания, в результате которого было уничтожено имущество собственников и нанимателей жилых помещений.

Константин Соловьев